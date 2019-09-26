МВС: Трояна призначено заступником голови Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Полковника поліції Вадима Трояна, який раніше обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ, призначено заступником голови Національної поліції. Про це повідомив голова МВС Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на пресслужбу міністерства.
"Арсен Аваков повідомив, що за поданням голови Національної поліції від 9 вересня 2019 року, полковника поліції Вадима Трояна, який раніше обіймав посаду заступника мінінстра внутрішніх справ, призначено заступником голови НПУ", - йдеться у повідомленні.
"У нас нові призначення. І я вважаю, що ці молоді люди будуть ефективно працювати на користь держави Україна. Ми маємо країну, яка ще перезавантажується, маємо нові підходи, маємо поліцію поза політикою і перед нами стоять нові виклики. Тому ми маємо вчасно і адекватно реагувати", - наголосив міністр.
Додамо, до цього часу головою Національної поліції України був Сергій Князєв. Він заявив, що подав у відставку, 24 вересня.
25 вересня уряд прийняв відставку Князєва і призначив нового очільника Нацполіції - Ігоря Клименка.