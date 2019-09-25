Уряд призначив нового голову Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Уряд у середу прийняв відставку голови Національної поліції Сергія Князєва та призначив нового очільника поліції - Ігоря Клименка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.
"Сьогодні, 25 вересня, уряд прийняв відставку голови Національної поліції Сергія Князєва та призначив нового очільника поліції. Ним став генерал поліції третього рангу Ігор Клименко, який до цього обіймав посаду заступника голови Нацполіції України", - зазначили у МВС.
Як вказано, новопризначений голова Нацполіції Ігор Клименко висловив вдячність за довіру.
"Для мене честь очолити найбільший правоохоронний орган держави – Національну поліцію України. Водночас, розумію надвідповідальність та важливість цієї посади", ‑ сказав він.
Клименко зазначив, що продовжуватиме ті реформи, які реалізують з моменту створення НПУ. "Завдання номер один – покращення стану реагування на повідомлення про вчинення злочинів та правопорушень. Наступний напрям роботи – профілактика злочинності, у першу чергу її вуличним проявам, а також покращення ефективності у забезпеченні безпеки дорожнього руху", ‑ повідомив голова Нацполіції.
Клименко зауважив, що активно продовжуватиме роботу у напрямку протидії насильству у сім’ї, протидії незаконному обігу наркотичних речовин. Окремим питаннями буде налагодження співпраці поліції з територіальними громадами, а також розвиток та використання IT компонентів у побудові відомства.
Довідка: Ігор Клименко в органах внутрішніх справ служить з 1998 року, пройшов кар'єрний шлях від психолога Центру практичної психології Управління МВС у Харківській області до начальника Департаменту і заступника голови Національної поліції України. Учасник миротворчої операції на території колишньої Союзної республіки Югославія у Косово. У 2014 році брав безпосередню участь в Антитерористичній операції на Донбасі. Координатор процесу реформування правоохоронного відомства у тісній співпраці з іноземними партнерами.
Нагадаємо, 24 вересня Князєв подав у відставку з посади голови Нацполіції.