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Правительство назначило нового главу Нацполиции

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Правительство в среду приняло отставку главы Национальной полиции Сергея Князева и назначил нового главу полиции - Игоря Клименко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сегодня, 25 сентября, правительство приняло отставку главы Национальной полиции Сергея Князева и назначило нового главу полиции. Им стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко, который до этого занимал должность заместителя председателя Нацполиции Украины", - отметили в МВД.

Как указано, новоназначенный глава Нацполиции Игорь Клименко выразил благодарность за доверие.

"Для меня честь возглавить крупнейший правоохранительный орган - Национальную полицию Украине. В то же время, понимаю сверхответственность и важность этой должности", - сказал он.

Клименко отметил, что будет продолжать те реформы, которые реализуют с момента создания НПУ. "Задача номер один - улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы - профилактика преступности, в первую очередь ее уличных проявлений, а также повышение эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения", - сообщил глава Нацполиции.

Клименко отметил, что активно будет продолжать работу в направлении противодействия насилию в семье, противодействия незаконному обороту наркотических веществ. Отдельным вопросом будет налаживание сотрудничества полиции с территориальными общинами, а также развитие и использование IT компонентов в построении ведомства.

Справка: Игорь Клименко в органах внутренних дел служит с 1998 года, прошел карьерный путь от психолога Центра практической психологии Управления МВД в Харьковской области к начальнику Департамента и заместителя председателя Национальной полиции Украины. Участник миротворческой операции на территории бывшей Союзной республики Югославия в Косово. В 2014 году принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на Донбассе. Координатор процесса реформирования правоохранительного ведомства в тесном сотрудничестве с иностранными партнерами.

Напомним, 24 сентября Князев подал в отставку с поста председателя Нацполиции.

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