МВД: Троян назначен заместителем председателя Нацполиции

"Арсен Аваков сообщил, что по представлению председателя Национальной полиции от 9 сентября 2019 года, полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя мининстра внутренних дел, назначен заместителем председателя НПУ", - говорится в сообщении.

"У нас новые назначения. И я считаю, что эти молодые люди будут эффективно работать в пользу государства Украина. Мы имеем страну, которая еще перезагружается, появились новые подходы, имеем полицию вне политики и перед нами стоят новые вызовы. Поэтому мы должны вовремя и адекватно реагировать", - подчеркнул министр.

Добавим, до этого времени председателем Национальной полиции Украины был Сергей Князев. Он заявил, что подал в отставку, 24 сентября.

25 сентября правительство приняло отставку Князева и назначил нового руководителя Нацполиции - Игоря Клименко.