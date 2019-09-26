МВД: Троян назначен заместителем председателя Нацполиции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначен заместителем председателя Национальной полиции. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Арсен Аваков сообщил, что по представлению председателя Национальной полиции от 9 сентября 2019 года, полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя мининстра внутренних дел, назначен заместителем председателя НПУ", - говорится в сообщении.
"У нас новые назначения. И я считаю, что эти молодые люди будут эффективно работать в пользу государства Украина. Мы имеем страну, которая еще перезагружается, появились новые подходы, имеем полицию вне политики и перед нами стоят новые вызовы. Поэтому мы должны вовремя и адекватно реагировать", - подчеркнул министр.
Добавим, до этого времени председателем Национальной полиции Украины был Сергей Князев. Он заявил, что подал в отставку, 24 сентября.
25 сентября правительство приняло отставку Князева и назначил нового руководителя Нацполиции - Игоря Клименко.