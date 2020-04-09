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МВС та релігійні конфесії визначили формат проведення свят під час карантину

МВС та релігійні конфесії визначили формат проведення свят під час карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Міністерство внутрішніх справ і представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій на онлайн-зустрічі у середу визначили формат проведення свят під час карантину через епідемію коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС.

Радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт заявив, що правоохоронці розуміють бажання вірян відсвяткувати Великодень, Іудейського Песаху і мусульманських свят - Ночі Бараата та початку місяця Рамадан.

"Ми визначили формат проведення Богослужінь, особливо під час головного християнського Свята - Великодня, а також Іудейського Песаху і мусульманських свят - Ночі Бараата та початку місяця Рамадан. Після жвавого обговорення дійшли певної згоди", - наголосив Тандіт.

План проведення релігійних свят наступний:

Cлужби у храмах проводитимуться, однак, за участю не більше десяти осіб – для парафіян трансляція відбуватиметься у режимі онлайн. У місцях богослужінь може бути присутня обмежена кількість людей, а саме: священник, прислужник, дяк і особи, які технічно обслуговують богослужіння та забезпечують онлайн-трансляцію. Обов’язковою умовою є носіння захисних масок чи респіраторів усіма присутніми, крім священнослужителя.

Вірянам не забороняється відвідувати храм у індивідуальному порядку в час відсутності проведення богослужінь, але в такому разі кількість осіб, які одночасно перебувають разом не повинна бути більше двох у великих храмах та однієї у храмах меншого розміру, не враховуючи священнослужителя. Усі присутні зобов’язані носити маски, а ззовні не повинно бути черг.

Щодо проведення обряду освячення пасок та пасхальних кошиків, існуватиме декілька можливостей. У містах, священнослужителі можуть бути запрошені у пекарні, на заводи або ж у магазини, для освячення там пасок, таким чином усі бажаючі можуть купити вже освячений хліб. У сільській місцевості, віряни зможуть виставити пасхальні кошики за ворота, а священник матиме змогу пройти вулицями та освятить їх. Таким чином вдасться мінімізувати кількість контактів між людьми.

У разі намагань вірян відвідувати церкву, поліцейські патрулі толерантно та виважено роз’яснюватимуть необхідність виконання правил карантину.

Юрій Тандіт також підкреслив, що для безперешкодного пересування священників до місць проведення служб, представники конфесій мають подати списки своїх священнослужителів.

Окремо з представниками різних конфесій обговорили волонтерську роботу церков, які опікуються безхатьками та соціально незахищеними верствами населення.

Правоохоронці просять представників релігійних організацій подати списки відповідальних за це осіб та місць проведення відповідних заходів.

Нагадаємо, пасхальні заходи у Ватикані пройдуть без прихожан через коронавірус.

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