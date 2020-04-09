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МВД и религиозные конфессии определили формат проведения праздников во время карантина

МВД и религиозные конфессии определили формат проведения праздников во время карантина

Киев  •  УНН

 • 12475 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министерство внутренних дел и представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций на онлайн-встрече в среду определили формат проведения праздников во время карантина из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.

Советник министра внутренних дел Юрий Тандит заявил, что правоохранители понимают желание верующих отпраздновать Пасху, Иудейский Песах и мусульманские праздники - Ночи Бараат и начало месяца Рамадан.

"Мы определили формат проведения богослужений, особенно во время главных христианских праздников - Пасхи, а также Иудейского Песаха и мусульманских праздников - Ночи Бараат и начала месяца Рамадан. После оживленного обсуждения пришли к определенному согласию", - подчеркнул Тандит.

План проведения религиозных праздников следующий:

Служба в храмах будут проводиться, однако, с участием не более десяти человек - для прихожан трансляция будет проходить в режиме онлайн. В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, которые технически обслуживают богослужения и обеспечивают онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.

Верующим не возбраняется посещать храм в индивидуальном порядке в отсутствие проведения богослужений, но в таком случае количество лиц, которые одновременно находятся вместе не должна быть больше двух в больших храмах и одной в храмах меньшего размера, не считая священнослужителя. Все присутствующие обязаны носить маски, а извне не должно быть очередей.

О проведении обряда освящения куличей и пасхальных корзин, будет существовать несколько возможностей. В городах, священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины, для освящения там пасок, таким образом все желающие могут купить уже освященный хлеб. В сельской местности, верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятит их. Таким образом удастся минимизировать количество контактов между людьми.

В случае попыток верующих посещать церковь, полицейские патрули толерантно и взвешенно будут разъяснять необходимость выполнения правил карантина.

Юрий Тандит также подчеркнул, что для беспрепятственного передвижения священников к местам проведения служб, представители конфессий должны подать списки своих священнослужителей.

Отдельно с представителями различных конфессий обсудили волонтерскую работу церквей, которые занимаются бездомными и социально незащищенными слоями населения.

Правоохранители просят представителей религиозных организаций подать списки ответственных за этих лиц и мест проведения соответствующих мероприятий.

Напомним, пасхальные мероприятия в Ватикане пройдут без прихожан из-за коронавируса.

Украинские Национальные Новости

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