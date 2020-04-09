МВД и религиозные конфессии определили формат проведения праздников во время карантина

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министерство внутренних дел и представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций на онлайн-встрече в среду определили формат проведения праздников во время карантина из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.