МВС: студента, який осквернив пам'ятник Героям Небесної сотні, відрахували з університету

"Студент Борисенко І.О., той самий, що осквернив пам'ятник Героям Небесної сотні, "справивши на нього нужду", наказом ректора Державного Університету Телекомунікацій Володимира Толубка - номер 03-88 ст. від 23 жовтня 2020 року відрахований з університету", - написав Геращенко.

Нагадаємо, у Києві розшукували чоловіка, який "справив нужду" на алеї Героїв Небесної Сотні.

Пізніше за хуліганство затримали 21-річного студента.