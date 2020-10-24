МВС: студента, який осквернив пам'ятник Героям Небесної сотні, відрахували з університету
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Студента, який "справив нужду" на пам'ятник Героям Небесної сотні, відрахували з університету. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.
"Студент Борисенко І.О., той самий, що осквернив пам'ятник Героям Небесної сотні, "справивши на нього нужду", наказом ректора Державного Університету Телекомунікацій Володимира Толубка - номер 03-88 ст. від 23 жовтня 2020 року відрахований з університету", - написав Геращенко.
Нагадаємо, у Києві розшукували чоловіка, який "справив нужду" на алеї Героїв Небесної Сотні.
Пізніше за хуліганство затримали 21-річного студента.