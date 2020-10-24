МВД: студента, который осквернил памятник Героям Небесной сотни, отчислили из университета

"Студент Борисенко И. О., тот самый, что осквернил памятник Героям Небесной сотни, "справив на него нужду", приказом ректора Государственного Университета Телекоммуникаций Владимира Толубко - номер 03-88 ст. от 23 октября 2020 года отчислен из университета", - написал Геращенко.

Напомним, в Киеве разыскивали мужчину, который "справил нужду" на аллее Героев Небесной Сотни.

Позже за хулиганство задержали 21-летнего студента.