МВД: студента, который осквернил памятник Героям Небесной сотни, отчислили из университета

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 45320 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 67278 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 113719 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100507 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117930 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95620 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100499 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103426 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101732 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101427 просмотра

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МВД: студента, который осквернил памятник Героям Небесной сотни, отчислили из университета

МВД: студента, который осквернил памятник Героям Небесной сотни, отчислили из университета

Киев  •  УНН

 • 23300 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Студента, который "справил нужду" на памятник Героям Небесной сотни, отчислили из университета. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

"Студент Борисенко И. О., тот самый, что осквернил памятник Героям Небесной сотни, "справив на него нужду", приказом ректора Государственного Университета Телекоммуникаций Владимира Толубко - номер 03-88 ст. от 23 октября 2020 года отчислен из университета", - написал Геращенко.

Напомним, в Киеве разыскивали мужчину, который "справил нужду" на аллее Героев Небесной Сотни.

Позже за хулиганство задержали 21-летнего студента.

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