МВС показало фото підозрюваних у викраденні вбитого у Криму Решата Аметова
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Правоохоронцям вдалось встановити трьох осіб, які підозрюються у безпосередньому здійсненні викрадення у Криму в березні 2014 року Решата Аметова, якого згодом знайшли мертвим. Фото підозрюваних оприлюднила пресслужба МВС, передає УНН.
"Незважаючи на тимчасову відсутність доступу до місць вчинення злочину, слідчим поліції вдалось встановити похвилинну картину переміщення потерпілого, а також 3-х осіб, які безпосередньо здійснили викрадення Решата Аметова з площі "Ради Міністрів". Ними виявилися 2 бійці "Самооборони Криму" 1975 і 1986 р.н., які діяли під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних Сил Російської Федерації Скрипник Євгена Володимировича 1966 р.н.", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що прокуратура зібрала докази щодо викрадачів вбитого у Криму Решата Аметова.