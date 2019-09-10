МВД показало фото подозреваемых в похищении убитого в Крыму Решата Аметова
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Правоохранителям удалось установить трех лиц, подозреваемых в непосредственном осуществлении похищения в Крыму в марте 2014 года Решата Аметова, которого позже нашли мертвым. Фото подозреваемых обнародовала пресс-служба МВД, передает УНН.
"Несмотря на временное отсутствие доступа к местам совершения преступления, следователем полиции удалось установить поминутную картину перемещения потерпевшего, а также 3-х человек, которые непосредственно осуществили похищение Решата Аметова с площади "Совета Министров". Ими оказались 2 бойца "Самообороны Крыма" 1975 и 1986 р., которые действовали под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации Скрипник Евгения Владимировича 1966 г.р.", - говорится в сообщении.
Напомним, что прокуратура собрала доказательства в отношении похитителей убитого в Крыму Решата Аметова.