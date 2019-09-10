Прокуратура: зібрано докази щодо викрадачів вбитого у Криму Решата Аметова
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Прокуратура АР Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом викрадення та умисного вбивства кримськотатарського активіста Решата Аметова, який у березні 2014 року вийшов на мітинг проти окупації Криму і зник. Наразі зібрані докази щодо викрадення Аметова двома учасниками "самооборони Криму". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.
"Під час проведення досудового розслідування було здобуто достатньо доказів, які свідчать про те, що викрадення Решата Аметова було здійснено двома учасниками не передбаченого Конституцією та законами України збройного формування під назвою "самооборона Криму". Викрадення Аметова учасниками НСЗФ "самооборона Криму" здійснювалось під керівництвом колишнього військовослужбовця ЗС РФ С., який проходив військову службу в 76-й Повітрянодесантній дивізії та в 728 окремому батальйоні зв’язку ЗС РФ. Військовий пенсіонер", - зазначили у прокуратурі.
Також вказано, що встановлено, що після вчинення зазначеного злочину С. покинув території АР Крим, брав участь у бойових діях у складі терористичної організації "ДНР" та в квітні 2014 року вчинив аналогічний злочин, пов'язаний із організацією викрадення трьох офіцерів спецпідрозділу СБУ "Альфа".
"22 серпня 2019 року слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим Б., Р., та С. повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування) та ч. 3 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки). Оголошено міжнародний розшук підозрюваних", - додали у прокуратурі.
У прокуратурі АРК вказали, що кримінальне провадження за цим фактом здійснюється за п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260 КК України.
"Досудовим розслідуванням установлено, що 3 березня 2014 на площі біля будівлі Ради Міністрів АР Крим у місті Сімферополі було вчинено викрадення громадянина України Решата Аметова. Решат Аметов вийшов на мітинг проти окупації Криму Російською Федерацією", - йдеться у повідомленні.
Викраденого, як вказали у прокуратурі, примусово помістили до автомобіля Chevrolet Lacetti та відвезли до штабу не передбаченого законом збройного формування під назвою "самооборона Криму".
У штабі так званої "самооборони Криму" востаннє працював мобільного телефон Решата Аметова, додали у відомстві.
15 березня 2014 року тіло Решата Аметова було виявлено в полі біля села Земляничне Білогірського району АР Крим з зовнішніми ознаками насильницької смерті.
Нагадаємо, у 2017 році указом Президента України Решату Аметову присвоєно звання Героя України посмертно.