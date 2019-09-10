Прокуратура: зібрано докази щодо викрадачів вбитого у Криму Решата Аметова

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Прокуратура АР Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом викрадення та умисного вбивства кримськотатарського активіста Решата Аметова, який у березні 2014 року вийшов на мітинг проти окупації Криму і зник. Наразі зібрані докази щодо викрадення Аметова двома учасниками "самооборони Криму". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.