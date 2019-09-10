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Прокуратура: собраны доказательства по похитителям убитого в Крыму Решата Аметова

Прокуратура: собраны доказательства по похитителям убитого в Крыму Решата Аметова

Киев  •  УНН

 • 12632 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту похищения и умышленного убийства крымскотатарского активиста Решата Аметова, который в марте 2014 года вышел на митинг против оккупации Крыма и исчез. Сейчас собраны доказательства похищения Аметова двумя участниками "самообороны Крыма". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

"Во время проведения досудебного расследования было получено достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что похищение Решата Аметова были осуществлены двумя участниками не предусмотренного Конституцией и законами Украины вооруженного формирования под названием "самооборона Крыма". Похищение Аметова участниками НСЗФ "самооборона Крыма" осуществлялось под руководством бывшего военнослужащего ВС РФ С., который проходил военную службу в 76-й воздушно-десантной дивизии и в 728-м отдельном батальоне связи ВС РФ. Военный пенсионер", - отметили в прокуратуре.

Также указано, что установлено, что после совершения указанного преступления С. покинул территорию АР Крым, участвовал в боевых действиях в составе террористической организации "ДНР" и в апреле 2014 года совершил аналогичное преступление, связанное с организацией похищения трех офицеров спецподразделения СБУ "Альфа".

"22 августа 2019 года следственным отделом ГУНП в АР Крым и г. Севастополе под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым Б., Г., и С. сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования) и ч. 3 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия). Объявлен международный розыск подозреваемых", - добавили в прокуратуре.

В прокуратуре АРК отметили, что уголовное производство по данному факту осуществляется по п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260 УК Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что 3 марта 2014 года на площади у здания Совета Министров АР Крым в городе Симферополе было совершено похищение гражданина Украины Решата Аметова. Решат Аметов вышел на митинг против оккупации Крыма Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Похищенного, как указали в прокуратуре, принудительно поместили в автомобиль Chevrolet Lacetti и отвезли в штаб не предусмотренного законом вооруженного формирования под названием "самооборона Крыма".

В штабе так называемой "самообороны Крыма" в последний раз работал мобильного телефон Решата Аметова, добавили в ведомстве.

15 марта 2014 года тело Решата Аметова было обнаружено в поле возле села Земляничное Белогорского района АР Крым внешними признаками насильственной смерти.

Напомним, в 2017 году указом Президента Украины Ркшату Аметову присвоено звание Героя Украины посмертно.

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