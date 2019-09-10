Прокуратура: собраны доказательства по похитителям убитого в Крыму Решата Аметова

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту похищения и умышленного убийства крымскотатарского активиста Решата Аметова, который в марте 2014 года вышел на митинг против оккупации Крыма и исчез. Сейчас собраны доказательства похищения Аметова двумя участниками "самообороны Крыма". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.