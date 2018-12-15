МВС: Об’єднавчий собор відбувається в умовах терористичних загроз
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий у час проведення Об’єднавчого собору українських православних церков заявив про наявність терористичних загроз. Про це він повідомив в ефірі одного із українських телеканалів, передає УНН.
"Ми знаємо, які виклики можуть бути, тому що є терористичні загрози, і нам не хотілося, щоб це свято було якимось чином зіпсовано якоюсь провокацією. Тому до кожного заходу, тим більше такого, як сьогодні, ми дуже відповідально ставимося", - наголосив Яровий.
За його словами, сьогодні службу у посиленому режимі несуть близько 4 тисяч правоохоронців.
"Особовий склад приступив до виконання своїх обов’язків, розстановка особового складу відбулась від ранку. Всі питання, які ми планували та організовували напередодні, сьогодні виконуються", - заявив він.
Нагадаємо, Об'єднавчий собор триває вже майже три години.
На Об'єднавчому соборі українських православних церков буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви.