МВД: Объединительный собор проходит в условиях террористических угроз
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой во время проведения Объединительного собора украинских православных церквей заявил о наличии террористических угроз. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
"Мы знаем, какие вызовы могут быть, потому что есть террористические угрозы, и нам не хотелось, чтобы этот праздник был каким-то образом испорчен какой-либо провокацией. Поэтому к каждому мероприятию, тем более такому, как сегодня, мы очень ответственно относимся", - подчеркнул Яровой.
По его словам, сегодня службу в усиленном режиме несут около 4 тысяч правоохранителей.
"Личный состав приступил к выполнению своих обязанностей, расстановка личного состава состоялась с утра. Все вопросы, которые мы планировали и организовывали накануне, сегодня выполняются", - заявил он.
Напомним, Объединительный собор продолжается уже почти 3 часа.
На Объединительном соборе украинских православных церквей будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосование за предстоятеля церкви.