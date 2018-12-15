МВД: Объединительный собор проходит в условиях террористических угроз

"Мы знаем, какие вызовы могут быть, потому что есть террористические угрозы, и нам не хотелось, чтобы этот праздник был каким-то образом испорчен какой-либо провокацией. Поэтому к каждому мероприятию, тем более такому, как сегодня, мы очень ответственно относимся", - подчеркнул Яровой.

По его словам, сегодня службу в усиленном режиме несут около 4 тысяч правоохранителей.

"Личный состав приступил к выполнению своих обязанностей, расстановка личного состава состоялась с утра. Все вопросы, которые мы планировали и организовывали накануне, сегодня выполняются", - заявил он.

Напомним, Объединительный собор продолжается уже почти 3 часа.

На Объединительном соборе украинских православных церквей будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосование за предстоятеля церкви.