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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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МВС назвало кількість ДНК-профілів неідентифікованих загиблих із зони ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У центральному обліку генетичних ознак людини в Україні міститься понад 900 ДНК-профілів неідентифікованих загиблих із зони проведення АТО/ООС. Про це УНН повідомили у відповідь на запит в департаменті комунікації МВС України.

МВС назвало кількість ДНК-профілів неідентифікованих загиблих із зони ООС

"(Станом на 30 вересня 2019 року – ред.) із (1 677 карток ДНК-профілів зразків невпізнаних трупів – ред.) до центрального обліку генетичних ознак людини поміщено ДНК-профілі 942 невпізнаних трупів із зони проведення АТО/ООС", - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, в Україні на обліку понад 1,6 тис. ДНК-профілів зразків невпізнаних трупів людей.

Як повідомляв УНН, у межах гуманітарного проекту ЗС України “Евакуація 200” поліцейські Донеччини ідентифікували близько півтисячі тіл загиблих військовослужбовців.

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