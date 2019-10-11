МВС назвало кількість ДНК-профілів неідентифікованих загиблих із зони ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У центральному обліку генетичних ознак людини в Україні міститься понад 900 ДНК-профілів неідентифікованих загиблих із зони проведення АТО/ООС. Про це УНН повідомили у відповідь на запит в департаменті комунікації МВС України.
"(Станом на 30 вересня 2019 року – ред.) із (1 677 карток ДНК-профілів зразків невпізнаних трупів – ред.) до центрального обліку генетичних ознак людини поміщено ДНК-профілі 942 невпізнаних трупів із зони проведення АТО/ООС", - йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, в Україні на обліку понад 1,6 тис. ДНК-профілів зразків невпізнаних трупів людей.
Як повідомляв УНН, у межах гуманітарного проекту ЗС України “Евакуація 200” поліцейські Донеччини ідентифікували близько півтисячі тіл загиблих військовослужбовців.