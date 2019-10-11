МВД назвало количество ДНК-профилей неидентифицированных погибших из зоны ООС

"(По состоянию на 30 сентября 2019 года - ред.) из (1677 карточек ДНК-профилей образцов неопознанных трупов - ред.) в центральный учет генетических признаков человека помещены ДНК-профили 942 неопознанных трупов из зоны проведения АТО/ООС", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, в Украине на учете более 1,6 тыс. ДНК-профилей образцов неопознанных трупов людей.

Как сообщал УНН, в рамках гуманитарного проекта ВС Украины "Эвакуация 200" полицейские Донецкой области идентифицировали около полтысячи тел погибших военнослужащих.