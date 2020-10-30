МВС готується до засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС

Повідомляється, що сьогодні заступник міністра МВС Тетяна Ковальчук провела нараду мережі контактних осіб з питань європейської інтеграції, у ході якої представлено ключові досягнення 22-го Саміту Україна — ЄС, а також першого засідання Комісії з координації виконання Угоди про асоціацію. Крім того, учасники обговорили стан підготовки до засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС.

“Серед ключових результатів Саміту, зокрема, відзначено домовленості щодо оновлення окремих додатків до Угоди про асоціацію, готовність сторони ЄС надавати підтримку у протидії гібридним загрозам, боротьбі з дезінформацією та зміцнення стійкості, а також узгодження започаткування нового формату співробітництва — діалог з питань кібербезпеки”, — йдеться в повідомленні.

Ковальчук зазначила, що для забезпечення поступального руху та реалізації євроінтеграційних прагнень Україна повинна акумулювати зусилля для виконання завдань за Угодою про асоціацію.

Також під час наради учасники доповіли про стан роботи над проектами законів та актів Уряду, які розробляються на виконання Угоди про асоціацію, зокрема наголошувалося на необхідності дотримання термінів, визначених індикативним графіком.

Окрім того, заступниця міністра презентувала пріоритети МВС у сфері європейської інтеграції та нагадала про щомісячне звітування про стан роботи над їх виконанням.

“Наша мережа контактних осіб — це відкритий комунікаційний канал для обговорення наших досягнень та проблем, а також можливість для пошуку спільних рішень”, — сказала Ковальчук.

Нагадаємо, Європейський Союз повністю підтримує українську ініціативу щодо створення Кримської платформи.