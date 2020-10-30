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МВД готовится к заседанию Комитета ассоциации между Украиной и ЕС

МВД готовится к заседанию Комитета ассоциации между Украиной и ЕС

Киев  •  УНН

 • 13324 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Министерство внутренних дел готовится к заседанию Комитета ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что сегодня заместитель министра МВД Татьяна Ковальчук провела совещание сети контактных лиц по вопросам европейской интеграции, в ходе которой представлены ключевые достижения 22-го саммита Украина - ЕС, а также первого заседания Комиссии по координации выполнения Соглашения об ассоциации. Кроме того, участники обсудили состояние подготовки к заседанию Комитета ассоциации между Украиной и ЕС.

"Среди ключевых результатов Саммита, в частности, отмечено договоренности по обновлению отдельных приложений к Соглашению об ассоциации, готовность стороны ЕС оказывать поддержку в противодействии гибридным угрозам, борьбе с дезинформацией и укрепления устойчивости, а также согласование начала нового формата сотрудничества - диалог по вопросам кибербезопасности", - говорится в сообщении.

Ковальчук отметила, что для обеспечения поступательного движения и реализации евроинтеграционных стремлений Украина должна аккумулировать усилия для выполнения задач по Соглашению об ассоциации.

Также во время совещания участники доложили о состоянии работы над проектами законов и актов Правительства, что разрабатываются во исполнение Соглашения об ассоциации, также подчеркивалась необходимость соблюдения сроков, определенных индикативным графиком.

Кроме того, заместитель министра представила приоритеты МВД в сфере европейской интеграции и напомнила о ежемесячной отчетности о состоянии работы над их выполнением.

"Наша сеть контактных лиц - это открытый коммуникационный канал для обсуждения наших достижений и проблем, а также возможность поиска совместных решений", - сказала Ковальчук.

Напомним, Европейский Союз полностью поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы.

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