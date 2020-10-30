МВД готовится к заседанию Комитета ассоциации между Украиной и ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Министерство внутренних дел готовится к заседанию Комитета ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.
Сообщается, что сегодня заместитель министра МВД Татьяна Ковальчук провела совещание сети контактных лиц по вопросам европейской интеграции, в ходе которой представлены ключевые достижения 22-го саммита Украина - ЕС, а также первого заседания Комиссии по координации выполнения Соглашения об ассоциации. Кроме того, участники обсудили состояние подготовки к заседанию Комитета ассоциации между Украиной и ЕС.
"Среди ключевых результатов Саммита, в частности, отмечено договоренности по обновлению отдельных приложений к Соглашению об ассоциации, готовность стороны ЕС оказывать поддержку в противодействии гибридным угрозам, борьбе с дезинформацией и укрепления устойчивости, а также согласование начала нового формата сотрудничества - диалог по вопросам кибербезопасности", - говорится в сообщении.
Ковальчук отметила, что для обеспечения поступательного движения и реализации евроинтеграционных стремлений Украина должна аккумулировать усилия для выполнения задач по Соглашению об ассоциации.
Также во время совещания участники доложили о состоянии работы над проектами законов и актов Правительства, что разрабатываются во исполнение Соглашения об ассоциации, также подчеркивалась необходимость соблюдения сроков, определенных индикативным графиком.
Кроме того, заместитель министра представила приоритеты МВД в сфере европейской интеграции и напомнила о ежемесячной отчетности о состоянии работы над их выполнением.
"Наша сеть контактных лиц - это открытый коммуникационный канал для обсуждения наших достижений и проблем, а также возможность поиска совместных решений", - сказала Ковальчук.
Напомним, Европейский Союз полностью поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы.