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МВС Естонії назвало імміграцію українців в країну демографічною проблемою

Київ • УНН

 • 20025 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Естонія не братиме іммігрантів, поки партія EKRE входить в урядову коаліцію. Про це заявив у вівторок очільник EKRE міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме, передає УНН з посиланням на EKRE.

МВС Естонії назвало імміграцію українців в країну демографічною проблемою

За словами Хельме, на зустрічі в Люксембурзі більшість європейських країн показали, що приймати мігрантів не хочуть і швидше готові запропонувати тільки технічну допомогу.

"Я теж сказав в своєму виступі, що ми розуміємо ті країни, але наші можливості приймати (тих, що клопочуть про надання притулку - ред.) взагалі не йдуть в розрахунок. Я не буду приєднуватися до цієї ініціативи ні формально, ні неформально, але ми готові проявити солідарність у вигляді технічної та експертної допомоги", - сказав міністр.

Він додав, що Естонія сама зараз стикається з дуже сильним напливом мігрантів зі сходу, з республік колишнього СРСР.

"Якщо подивитися, то ті, що клопочуть про притулок, прибувають до нас найбільше не з Близького Сходу або Африки, а з України. На другому місці Грузія, потім Молдова і тільки потім Афганістан і подібні країни... Все це дуже дорого: адміністративні процедури, забезпечення їм передбачених міжнародним договором посібників, опорних осіб, шкіл для дітей і т.д.", - сказав міністр.

За словами Хельме, у Естонії досить проблем з іммігрантами з України, а країни Південної Європи не вважають це проблемою.

"У нас і зараз труднощі з цим імміграційним тиском, і ми не бачимо особливого розуміння по відношенню до нас. Українці швидше інтегруються в російськомовну громаду, і для нас це культурна та демографічна проблема. Навіть якщо хтось говорить, що це не проблема, то насправді це дуже серйозна проблема. А якщо ми почнемо відкривати ще другий і третій фронт, приймати з Латинської Америки, Венесуели, Близького Сходу і ще із західно-африканських країн на південь від Сахари, то нам сил не вистачить ", - заявив він.

За словами Хельме, позицію Естонії потрібно до всіх донести дуже чітко.

"Для запобігання приходу до нас людей, яких ми не в змозі і не хочемо прийняти, ми повинні зайняти таку позицію, що це відомо, що ми давно заявили свою думку. До тих пір поки ми, тобто EKRE, входимо до уряду, Естонія приймати іммігрантів не буде", - підкреслив лідер консерваторів.

Нагадаємо, раніше Хельме заявив, що хоче позбавити громадян України безвіза.

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