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МВД Эстонии назвало иммиграцию украинцев в страну демографической проблемой

Киев • УНН

 • 20025 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Эстония не будет брать иммигрантов, пока партия EKRE входит в правительственную коалицию. Об этом заявил во вторник глава EKRE министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, передает УНН со ссылкой на EKRE.

МВД Эстонии назвало иммиграцию украинцев в страну демографической проблемой

По словам Хельме, на встрече в Люксембурге большинство европейских стран показали, что принимать мигрантов не хотят и скорее готовы предложить только техническую помощь.

"Я тоже сказал в своем выступлении, что мы понимаем те страны, но наши возможности принимать (ходатайствующих о предоставлении убежища - ред.) вообще не идут в расчет. Я не буду присоединяться к этой инициативе ни формально, ни неформально, но мы готовы проявить солидарность в виде технической и экспертной помощи", - сказал министр.

Он добавил, что Эстония сама сейчас сталкивается с очень сильным наплывом мигрантов с востока, из республик бывшего СССР.

"Если посмотреть, то ходатайствующие об убежище, прибывают к нам больше всего не с Ближнего Востока или Африки, а из Украины. На втором месте Грузия, затем Молдова и только потом Афганистан и подобные страны... Все это очень дорого: административные процедуры, обеспечение им предусмотренных международным договором пособий, опорных лиц, школ для детей и т.д.", - сказал министр.

По словам Хельме, в Эстонии достаточно проблем с иммигрантами из Украины, а страны Южной Европы не считают это проблемой.

"У нас и сейчас проблемы с этим иммиграционным давлением, и мы не видим особого понимания по отношению к нам. Украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема. А если мы начнем открывать еще второй и третий фронт, принимать из Латинской Америки, Венесуэлы, Ближнего Востока и еще из западно-африканских стран к югу от Сахары, то нам сил не хватит ", - заявил он.

По словам Хельме, позицию Эстонии нужно до всех донести очень четко.

"Для предотвращения прихода к нам людей, которых мы не в состоянии и не хотим принять, мы должны занять такую позицию, что это известно, мы давно заявили свое мнение. До тех пор пока мы, то есть EKRE, входим в правительство, Эстония принимать иммигрантов не будет", - подчеркнул лидер консерваторов.

Напомним, ранее Хельме заявил, что хочет лишить граждан Украины безвиза.

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