МВС Білорусі: після протестів заарештованими залишаються 44 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У місцях утримання Республіки Білорусь залишаються 44 адміністративно заарештованих за участь у масових заходах, передає УНН із посиланням на пресслужбу білоруського Міністерства внутрішніх справ.
"В даний час в місцях тримання затриманих територіальних ОВС республіки залишаються 44 адміністративно заарештованих за участь в несанкціонованих масових заходах", - сказано в повідомленні.
Зазначається також, що наразі в ЦИП ГУВС Мінміськвиконкому перебувають 6 громадян, з якими "проводяться необхідні слідчі дії".
Як повідомляв УНН, у п'ятницю в Білорусі звільнили понад дві тисячі затриманих, процес звільнення "йде безперервно".