МВС Білорусі: після протестів заарештованими залишаються 44 людини

"В даний час в місцях тримання затриманих територіальних ОВС республіки залишаються 44 адміністративно заарештованих за участь в несанкціонованих масових заходах", - сказано в повідомленні.

Зазначається також, що наразі в ЦИП ГУВС Мінміськвиконкому перебувають 6 громадян, з якими "проводяться необхідні слідчі дії".

Як повідомляв УНН, у п'ятницю в Білорусі звільнили понад дві тисячі затриманих, процес звільнення "йде безперервно".