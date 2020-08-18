МВД Беларуси: после протестов арестованными остаются 44 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В местах содержания Республики Беларусь остаются 44 административно арестованных за участие в массовых мероприятиях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу белорусского Министерства внутренних дел.
"В настоящее время в местах содержания задержанных территориальных ОВД республики остаются 44 административно арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - сказано в сообщении.
Отмечается также, что на данный момент в ЦИП ГУВД Мингорисполкома находятся 6 граждан, с которыми "проводятся необходимые следственные действия".
Как сообщал УНН, в пятницу в Беларуси освободили более двух тысяч задержанных, процесс освобождения "идет непрерывно".