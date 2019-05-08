МВФ оцінив енергетичні субсидії Росії в 551 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Міжнародний валютний фонд, який закликає до скорочення держпідтримки видобутку викопного палива, представив нові дані про те, скільки країни витрачають на енергетичні субсидії. Росія потрапила в трійку лідерів по цим витратам. Про це повідомляє УНН з посиланням на доповідь МВФ.
Субсидії держав на викопне паливо залишаються на високому рівні і за 2015 рік глобально становили 4,7 трлн дол (або 6,3% світового ВВП). Про це йдеться в доповіді Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Найбільше на субсидії в 2015 році витратив Китай (1,4 трлн дол.), За ним слідують США (649 млрд дол.), Трійку лідерів замикає Росія (551 млрд дол.). Далі розташувалися Європейський Союз (289 млрд) і Індія (209 млрд).
МВФ очікує, що в подальшому високий рівень енергетичних субсидій збережеться. У 2019, за прогнозами фонду, цей показник в глобальному масштабі виросте до 5,2 трлн (або 6,5% ВВП).
Нагадаємо, Міністерство енергетики РФ очікує, що Росії і Україні вдасться домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну до Євросоюзу після 2019 року.