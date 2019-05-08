МВФ оцінив енергетичні субсидії Росії в 551 млрд доларів

КИЇВ. 8 травня. УНН. Міжнародний валютний фонд, який закликає до скорочення держпідтримки видобутку викопного палива, представив нові дані про те, скільки країни витрачають на енергетичні субсидії. Росія потрапила в трійку лідерів по цим витратам. Про це повідомляє УНН з посиланням на доповідь МВФ.