МВФ оценил энергетические субсидии России в 551 млрд долларов

Субсидии государств на ископаемое топливо остаются на высоком уровне и за 2015 год глобально составили 4,7 трлн долларов (или 6,3% мирового ВВП). Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай (1,4 трлн долл.), за ним следуют США (649 млрд долл.), тройку лидеров замыкает Россия (551 млрд долл.). Далее расположились Европейский Союз (289 млрд) и Индия (209 млрд).

МВФ ожидает, что в дальнейшем высокий уровень энергетических субсидий сохранится. В 2019 году, по прогнозам фонда, этот показатель в глобальном масштабе вырастет до 5,2 трлн (или 6,5% ВВП).

Напомним, Министерство энергетики РФ ожидает, что России и Украине удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года.