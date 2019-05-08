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МВФ оценил энергетические субсидии России в 551 млрд долларов

МВФ оценил энергетические субсидии России в 551 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 9059 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Международный валютный фонд, призывающий к сокращению господдержки добычи ископаемого топлива, представил новые данные о том, сколько страны тратят на энергетические субсидии. Россия попала в тройку лидеров по этим тратам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на доклад МВФ.

Субсидии государств на ископаемое топливо остаются на высоком уровне и за 2015 год глобально составили 4,7 трлн долларов (или 6,3% мирового ВВП). Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай (1,4 трлн долл.), за ним следуют США (649 млрд долл.), тройку лидеров замыкает Россия (551 млрд долл.). Далее расположились Европейский Союз (289 млрд) и Индия (209 млрд).

МВФ ожидает, что в дальнейшем высокий уровень энергетических субсидий сохранится. В 2019 году, по прогнозам фонда, этот показатель в глобальном масштабе вырастет до 5,2 трлн (или 6,5% ВВП).

Напомним, Министерство энергетики РФ ожидает, что России и Украине удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года.

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