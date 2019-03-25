У Росії очікують, що домовляться з Україною про транзит газу після 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Міністерство енергетики РФ очікує, що Росії і Україні вдасться домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну до Євросоюзу після 2019 року. Про це повідомив заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яновський, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми очікуємо, що в якійсь мірі вдасться домовитися з Україною щодо транзиту газу після 2020 року. Якщо цього не відбудеться в травні, то, ймовірно, це відбудеться в жовтні", - сказав він.
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Він додав, що підсумкова тристороння зустріч Росії, України і ЄС може відбутися у вересні-жовтні цього року. Найближча зустріч планується на травень цього року.
"За планом в травні повинен з ними зустрічатися. Також восени буду зустрічатися в рамках трехсторонкі, у вересні-жовтні", - сказав Яновський.
Як повідомляв УНН, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв озвучив умови, при яких Росія збереже транзит газу в Європу через Україну після 2019 року, - стабільна політична обстановка і комерційно вигідні умови.
Нагадаємо, в наступному році Угорщина буде отримувати російський газ навіть за умови, якщо Москва і Київ не укладуть нову угоду про транзит газу в Європу.