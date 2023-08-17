“Мужність перемагає страх”: У Міноборони презентували кампанію із закликом оновити дані у ТЦК

Цитата

“Ми з’ясували, що ключова проблема — це страх. Тому ми розробили кампанію, у якій ми будемо безпрецедентно щирими і в якій наші військові, відомі комбриги чесно зізнаються, що вони теж бояться, але вони долають свій страх. ... Ми всі живі люди і ми всі долаємо цей страх заради того, щоб перемогти”, — заначила Маляр.

Деталі

В рамках кампанії “Оновлюй дані в ТЦК” покажуть чотири відеоролики. Там порівнюють дитячі страхи із страхами, які є зараз у кожного українця. Ганна Маляр зазначила, що це питання вони спеціально досліджували, аби зрозуміти, чому люди, які зобов’язані прийти і оновити свої дані в територіальних центрах комплектування, цього не роблять.

Основна ідея кампанії показати українцям, що боятися нормально, а визнавати власні страхи — це сміливо. Громадян закликають долати страх, та бути сміливими заради перемоги.

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"основне, до чого ми закликаємо, — це просто прийти в територіальні центри комплектування і оновити свої дані. Це геть не означає, що людина буде після цього мобілізована або її „візьмуть на олівець“, бо вона вже туди прийшла”, - наголосила Маляр.

Оновлення даних полегшить роботу ТЦК. Адже держава матиме інформацію у своєму розпорядженні і зможе її належним чином опрацювати. Крім того, Маляр зазначила, що таким чином знімається частина корупційних ризиків у цій ситуації.

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Додатково

Матеріали інформаційної кампанії “Оновлюй дані в ТЦК” невдовзі транслюватимуться на телебаченні, радіо, у кінотеатрах перед початком сеансу, у транспорті, на банерній рекламі в інтернеті, та на інших майданчиках, з якими ведуться переговори.

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