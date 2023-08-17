"Мужество побеждает страх": В Минобороны презентовали кампанию с призывом обновить данные в ТЦК

Цитата

“Мы выяснили, что ключевая проблема — это страх. Поэтому мы разработали кампанию, в которой мы будем беспрецедентно искренними, и в которой наши военные, известные комбриги честно признаются, что они тоже боятся, но они преодолевают свой страх. Мы все живые люди и мы все преодолеваем этот страх ради того, чтобы победить”, — отметила Маляр.

Детали

В рамках кампании “Обновляй данные в ТЦК” покажут четыре видеоролика. Там сравнивают детские страхи со страхами, которые есть сейчас у каждого украинца. Анна Маляр отметила, что этот вопрос они специально исследовали, чтобы понять, почему люди, которые обязаны прийти и обновить свои данные в территориальных центрах комплектования, этого не делают.

Основная идея кампании показать украинцам, что бояться нормально, а признавать собственные страхи — это смело. Граждан призывают преодолевать страх, и быть смелыми ради победы.

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"основное, к чему мы призываем, — это просто прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные. Это вовсе не означает, что человек будет после этого мобилизован, или его „возьмут на карандаш“, потому что он уже туда пришел", - подчеркнула Маляр.

Обновление данных облегчит работу ТЦК. Ведь государство будет иметь информацию в своем распоряжении и сможет ее должным образом обработать. Кроме того, Маляр отметила, что таким образом снимается часть коррупционных рисков в этой ситуации.

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Дополнительно

Материалы информационной кампании “Обновляй данные в ТЦК” вскоре будут транслироваться на телевидении, радио, в кинотеатрах перед началом сеанса, в транспорте, на баннерной рекламе в интернете, и на других площадках, с которыми ведутся переговоры.

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