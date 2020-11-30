Мустафа Джемілєв отримав медаль від міністра закордонних справ Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв отримав медаль "За заслуги в дипломатії" від міністра закордонних справ Чехії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Міністерства закордонних справ України.
“Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв отримав нагороду міністра закордонних справ Чехії Томаша Петршічека — медаль "За заслуги в дипломатії". Глава МЗС Чехії нагородив низку видатних особистостей з різних країн. Мустафа Джемілєв, зокрема, отримав нагороду за "вагомий внесок впродовж життя у захист прав людини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оскільки в зв’язку з пандемією COVID-19 неможливо забезпечити участь лауреатів на церемонії вручення нагород особисто міністром, медалі будуть передані нагородженим в закордонних дипломатичних установах.
Нагадаємо, у День Гідності та Свободи Мустафа Джемілєв заявив, що "ми зробили свій цивілізаційний вибір і не зійдемо зі свого шляху".