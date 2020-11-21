Джемілєв про День Гідності та Свободи: ми зробили свій цивілізаційний вибір
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні день, який воскрешає в пам’яті події Помаранчевої революції 2004 року і Революції гідності 2013 року. Ми зробили свій цивілізаційний вибір і не зійдемо зі свого шляху. Про це лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні день, який воскрешає в пам’яті події Помаранчевої революції 2004 року і Революції гідності 2013 року. В ті доленосні роки перед Україною було поставлено питання бути справжньою незалежною країною, або ж назавжди залишитися протекторатом агресивного сусіда. Ми зробили свій цивілізаційний вибір і не зійдемо зі свого шляху", - написав Джемілєв.
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Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи — у день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.