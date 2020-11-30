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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 95556 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 104803 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 120169 просмотра

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Мустафа Джемилев получил медаль от министра иностранных дел Чехии

Мустафа Джемилев получил медаль от министра иностранных дел Чехии

Киев  •  УНН

 • 10692 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев получил медаль "За заслуги в дипломатии" от министра иностранных дел Чехии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Министерства иностранных дел Украины.

"Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев получил награду министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека - медаль "За заслуги в дипломатии". Глава МИД Чехии наградил ряд выдающихся личностей из разных стран. Мустафа Джемилев, в частности, получил награду за "весомый вклад в течение жизни в защиту прав человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку в связи с пандемией COVID-19 невозможно обеспечить участие лауреатов на церемонии вручения наград лично министром, медали будут переданы награжденным в заграничных дипломатических учреждениях.

Напомним, в День Достоинства и Свободы Мустафа Джемилев заявил, что "мы сделали свой цивилизационный выбор и не сойдем с пути".

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