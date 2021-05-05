МОЗ знищило дані публічних осіб, які записались на вакцинацію поза чергою

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“Згідно з наказом МОЗ України № 745 від 16.04.2021 про внесення змін до Дорожньої карти з вакцинації проти COVID-19, залишкові дози вакцин більше не можуть використовуватися для щеплення публічних осіб. Тому керуючись Законом України № 2297-VI „Про захист персональних даних“ від 01.06.2010, департаменти охорони здоров’я областей та м. Києва знищили персональні дані публічних діячів, які ті надавали під час заповнення форми для запису на щеплення проти COVID-19 залишковими дозами”, — пояснили у міністерстві.

Деталі

У МОЗ нагадали, що 11 березня дозволили щепити залишковими дозами вакцини пріоритетні групи ризику з наступного етапу вакцинації. Якщо вакцинувати представників визначених груп із наступного етапу було неможливо, для популяризації вакцинації рекомендувалося залучати до щеплення публічних та громадських діячів.

Нові ж зміни до Дорожньої карти більше не передбачають такої можливості. Тепер для уникнення утилізації залишку вакцини від коронавірусної хвороби до щеплень залишковими дозами можна долучати лише осіб, визначених у першому та другому етапах вакцинації, пояснюють у відомстві.

При цьому головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, як повторно записатись на вакцинацію особам, дані яких було знищено.

“Сьогодні отримав багато запитань, що робити тим, хто записувався як публічний діяч на вакцинацію і отримав повідомлення про знищення даних, отож записатися через Портал „Дія“ чи його мобільний застосунок у лист очікування, або ж через через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19 на вакцинацію, якщо раніше цього не зробили (хто реєструвався раніше, повторно проходити процедуру реєстрації не потрібно). Окремо зазначу, що хто з публічних діячів вже отримав першу дозу, обов’язково отримають і другу дозу вакцини”, — зазначив він.

У випадку, якщо трапляються випадки відмови у проведенні щеплень саме через декларацію, Ляшко радить повідомляти про це контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Доповнення

Наприкінці минулого року в Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19.



Так, планом затверджено 4 етапи вакцинації населення:

січень—квітень 2021 року — люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;

квітень—червень 2021 року — люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;

червень—вересень 2021 року — люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

вересень 2021 — березень 2022 року — люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

1 березня МОЗ видав наказ, згідно з яким до Дорожньої карти з вакцинації було рекомендовано залучати до вакцинальної сесії публічних та громадських діячів “з метою популяризації вакцинації та на підтримку комунікаційної кампанії”.

Однак 16 квітня Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав наказ МОЗ, згідно з яким залишковими дозами вакцин від COVID-19 будуть щеплювати виключно групи першого і другого етапів вакцинальної кампанії, а не публічних осіб.

Раніше глава МОЗ України зазначив, що більша частина дорослого населення України отримає доступ до вакцин від COVID-19 до кінця 2021 року, як це й передбачено Національним планом вакцинації.



Станом на сьогоднішній ранок в Україні 759 434 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 759 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 303 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).