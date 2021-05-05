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Минздрав уничтожил данные публичных лиц, записавшихся на вакцинацию вне очереди

Минздрав уничтожил данные публичных лиц, записавшихся на вакцинацию вне очереди

Киев  •  УНН

 • 39674 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Остаточные дозы вакцин больше не могут использоваться для прививки публичных лиц, поэтому персональные данные упомянутых лиц, предоставленные для вакцинации против COVID-19 остаточными дозами, были уничтожено согласно законодательству. Об этом информирует МОЗ Украины, передает УНН.

Цитата

“Согласно приказу МЗ Украины № 745 от 16.04.2021 о внесении изменений в Дорожную карту по вакцинации против COVID-19, остаточные дозы вакцин больше не могут использоваться для прививки публичных лиц. Поэтому руководствуясь Законом Украины № 2297-VI „О защите персональных данных“ от 01.06.2010, департаменты здравоохранения областей и г. Киева уничтожили персональные данные публичных деятелей, которые те предоставляли при заполнении формы для записи на прививку против COVID-19 остаточными дозами”, — пояснили в министерстве.

Детали

В Минздраве напомнили, что 11 марта позволили прививать остаточными дозами вакцины приоритетные группы риска по следующему этапу вакцинации. Если вакцинировать представителей определенных групп со следующего этапа было невозможно, для популяризации вакцинации рекомендовалось привлекать к прививке публичных и общественных деятелей.

Новые же изменения в Дорожной карте больше не предусматривают такой возможности. Теперь во избежание утилизации остатка вакцины от коронавирусной болезни к прививкам остаточными дозами можно привлекать только лиц, определенных в первом и втором этапах вакцинации, объясняют в ведомстве.

При этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, как повторно записаться на вакцинацию лицам, данные которых были уничтожены.

“Сегодня получил много вопросов, что делать тем, кто записывался как публичный деятель на вакцинацию и получил сообщение об уничтожении данных, так записаться через Портал „Дия“ или его мобильное приложение в лист ожидания, или же через через контакт-центр Минздрава 0800 60 20 19 на вакцинацию, если раньше этого не сделали (кто регистрировался ранее, повторно проходить процедуру регистрации не требуется). Отдельно отмечу, что из тех публичных деятелей, кто уже получил первую дозу, обязательно получат и вторую дозу вакцины”, — отметил он.

В случае, если случаи отказа в проведении прививок именно из-за декларацию, Ляшко советует сообщать об этом контакт-центр Минздрава по номеру 0800 60 20 19.

Дополнение

В конце прошлого года в Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19.

Так, планом утвержден 4 этапа вакцинации населения:

  • январь-апрель 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;
  • апрель-июнь 2021 года — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
  • июнь-сентябрь 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
  • сентябрь 2021 — март 2022 года — люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

    • 1 марта Минздрав издал приказ, согласно которому к Дорожной карте по вакцинации было рекомендовано привлекать к прививочной сессии публичных и общественных деятелей “с целью популяризации вакцинации и в поддержку коммуникационной кампании”.

    Однако 16 апреля министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ Минздрава, согласно которому остаточными дозами вакцин от COVID-19 будут прививать исключительно группы первого и второго этапов вакцинальной кампании, а не публичных лиц.

    Ранее глава Минздрава Украины отметил, что большая часть взрослого населения Украины получит доступ к вакцинам от COVID-19 до конца 2021 года, как это и предусмотрено Национальным планом вакцинации.

    По состоянию на сегодняшнее утро в Украине 759 434 человека привиты от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 759 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 303 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

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