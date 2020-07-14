МОЗ змінює протокол лікування COVID-19

"До стандарту надання медичної допомоги при COVID-19 буде включено дексаметазон та додаток з антикоагулянтної терапії. Крім того, буде виключено лопінавір/ритонавір, а також буде розширена можливість застосування ремдесивіру", - сказала Садов'як.

Гідроксихлорохін, за її словами, також виключать із оновленого протоколу лікування COVID-19 у пацієнтів з тяжкою формою перебігу хвороби та для дітей.

"Виключено гідроксихлорохін з протоколу надання допомоги для пацієнтів з тяжкою формою перебігу хвороби та для дітей. Проте ми залишаємо його для пацієнтів середньої тяжкості та пацієнтів групи ризику", - зазначила Садов'як.

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Нагадаємо, ВООЗ припиняє клінічні випробування "небезпечного" гідроксихлорохіну на пацієнтах з COVID-19.