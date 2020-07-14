МОЗ змінює протокол лікування COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Міністерство охорони здоров'я виключить зі стандартів надання медичної допомоги при COVID-19 застосування препарату гідроксихлорохіну для пацієнтів з тяжкою формою перебігу хвороби та для дітей, але залишать його для пацієнтів середньої тяжкості та пацієнтів групи ризику. Про це під час брифінгу у вівторок повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, передає кореспондент УНН.
"До стандарту надання медичної допомоги при COVID-19 буде включено дексаметазон та додаток з антикоагулянтної терапії. Крім того, буде виключено лопінавір/ритонавір, а також буде розширена можливість застосування ремдесивіру", - сказала Садов'як.
Гідроксихлорохін, за її словами, також виключать із оновленого протоколу лікування COVID-19 у пацієнтів з тяжкою формою перебігу хвороби та для дітей.
"Виключено гідроксихлорохін з протоколу надання допомоги для пацієнтів з тяжкою формою перебігу хвороби та для дітей. Проте ми залишаємо його для пацієнтів середньої тяжкості та пацієнтів групи ризику", - зазначила Садов'як.
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Нагадаємо, ВООЗ припиняє клінічні випробування "небезпечного" гідроксихлорохіну на пацієнтах з COVID-19.