Минздрав меняет протокол лечения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Министерство здравоохранения исключит из стандартов оказания медицинской помощи при COVID-19 применение препарата гидроксихлорохина для пациентов с тяжелой формой течения болезни и для детей, но оставят его для пациентов средней тяжести и пациентов группы риска. Об этом во время брифинга во вторник сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает корреспондент УНН.
"В стандарт оказания медицинской помощи при COVID-19 будут включены дексаметазон и приложение из антикоагулянтной терапии. Кроме того, будет исключено лопинавир/ритонавир, а также будет расширена возможность применения ремдесивира", - сказала Садовьяк.
Гидроксихлорохин, по ее словам, также исключат из обновленного протокола лечения COVID-19 у пациентов с тяжелой формой течения болезни и для детей.
"Исключен гидроксихлорохин из протокола оказания помощи для пациентов с тяжелой формой течения болезни и для детей. Однако мы оставляем его для пациентов средней тяжести и пациентов группы риска", - отметила Садовьяк.
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Напомним, ВОЗ прекращает клинические испытания "опасного" гидроксихлорохина на пациентах с COVID-19.