МОЗ запустило соціальну кампанію підтримки лікарів та закликало подякувати за їхню працю

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України запустило інформаційну кампанію "#ПідтримуюЛікарів" та закликало кожного із вдячністю ставитися до відданої праці медиків, які протистоять поширенню коронавірусної хвороби та рятують пацієнтів. На відео лікарі сидять у масках, а потім знімають їх, показуючі втомлені обличчя з відбитками масок, передає УНН із посиланням на Telegram-канал МОЗ "Коронавірус_інфо".

Так, за даними МОЗ, в Україні 117 500 лікарів та 150 500 молодшого медичного персоналу, і зараз ці люди переживають найважчі часи.

"Щодня вони ризикують своїм життям, безпекою своїх родин, здоров’ям своїх дітей, щоб рятувати наші. Ми відступаємо на другий план, і все, що нам треба робити – бути свідомими і відповідальними. Герої нашого часу - втомлені і суворі, щодня йдуть у переповнені приймальні інфекційних, знаючи, що це ще не кінець. Бути вдячними всім медпрацівникам - це найменше, чим ми можемо їм допомогти. Ми з вами, ми дякуємо вам, ми віримо у вас, і чекаємо лише добрих новин", - сказано у відеозверненні.

Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня, в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 — летальні.

Українські Національні Новини

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