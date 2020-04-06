Минздрав запустил социальную кампанию поддержки врачей и призвал поблагодарить за их труд

Так, по данным Минздрава, в Украине 117 500 врачей и 150 500 младшего медицинского персонала, и сейчас эти люди переживают тяжелые времена.

"Ежедневно они рискуют своей жизнью, безопасностью своих семей, здоровьем своих детей, чтобы спасать наши. Мы отступаем на второй план, и все, что нам нужно делать - быть сознательными и ответственными. Герои нашего времени - уставшие и строгие, ежедневно идут в переполненные приемные инфекционных, зная, что это еще не конец. Быть благодарными всем медработникам - это меньше, чем мы можем им помочь. Мы с вами, мы благодарим вас, мы верим в вас, и ждем только хороших новостей", - говорится в видеообращении.

Напомним, по состоянию на утро 6 апреля, в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 - летальные.