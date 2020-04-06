Минздрав запустил социальную кампанию поддержки врачей и призвал поблагодарить за их труд

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 66100 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 78139 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 91449 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 89217 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104699 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88506 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103037 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105963 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131005 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130336 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Минздрав запустил социальную кампанию поддержки врачей и призвал поблагодарить за их труд

Минздрав запустил социальную кампанию поддержки врачей и призвал поблагодарить за их труд

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министерство здравоохранения Украины запустило информационную кампанию "#ПідтримуюЛікарів" и призвало каждого из благодарностью относиться к самоотверженному труду медиков, которые противостоят распространению коронавирусной болезни и спасают пациентов. На видео врачи сидят в масках, а затем снимают их, показывающие усталые лица с отпечатками масок, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минздрава "Коронавирус_инфо".

Так, по данным Минздрава, в Украине 117 500 врачей и 150 500 младшего медицинского персонала, и сейчас эти люди переживают тяжелые времена.

"Ежедневно они рискуют своей жизнью, безопасностью своих семей, здоровьем своих детей, чтобы спасать наши. Мы отступаем на второй план, и все, что нам нужно делать - быть сознательными и ответственными. Герои нашего времени - уставшие и строгие, ежедневно идут в переполненные приемные инфекционных, зная, что это еще не конец. Быть благодарными всем медработникам - это меньше, чем мы можем им помочь. Мы с вами, мы благодарим вас, мы верим в вас, и ждем только хороших новостей", - говорится в видеообращении.

Напомним, по состоянию на утро 6 апреля, в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 - летальные.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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