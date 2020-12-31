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МОЗ: за рік Україна витратила близько 13 млрд грн на закупівлю ліків, медвиробів та обладнання

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. У 2020 році Міністерство охорони здоров’я направило 12,8 млрд грн на закупівлю лікарських засобів , медичних виробів та медичного обладнання. На що пішли кошти - розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

МОЗ: за рік Україна витратила близько 13 млрд грн на закупівлю ліків, медвиробів та обладнання

"В цілому Міністерство охорони здоров’я на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів та медичного обладнання протягом 2020 року направило 12,8 млрд грн. Мова йде про централізовані заходи, ініційовані відповідно до цьогорічного бюджету, а також про кошти, залучені додатково з "ковідного" фонду. Протягом 2020 року Міністерство охорони здоров’я забезпечило поставок лікарських засобів та медичних виробів на загальну суму понад 6,5 млрд грн", - сказала Шаталова.

За її словами, 6,5 млрд - це дійсно рекордна сума, порівнюючи з попередніми роками: у 2016 році було поставлено всього на 2,2 млрд грн, у 2017 році - на 3,1 млрд грн, у 2018 на 5 млрд і у 2019 на 5,4 млрд.

"5,9 млн експрес-тестів для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 було закуплено на 989 млн грн. Медикаментів для лікування хвороби COVID-19 (лише за централізованими закупівлями для поставок) було закуплено на 146 млн грн. Засобів індивідуального захисту для медиків, які працюють з “ковідними” хворими було закуплено на суму понад 730 млн грн. Мова йде про респіратори, маски, рукавички, захисні щитки, халати і костюми. Напередодні було здійснено одну із перших закупівель вакцини проти коронавірусної хвороби. Сума закупівлі - 964 млн грн. Апаратів штучної вентиляції легень закуплено для лікарень у кількості 200 одиниць на суму 84 млн грн", - додала чиновниця.

Вона зазначила, що також МОЗ ініціювало закупівлю 161 комп’ютерного томографа на суму 2,3 млрд грн. Перші 48 апаратів доставили до медзакладів.

За її словами, ще 1,8 млрд витратили на лікування рідкісних та важких хвороб.

Нагадаємо, протягом двох-трьох місяців 19 регіонів України отримують нові "швидкі". Всього буде закуплено 416 автомобілів.

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