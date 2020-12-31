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Минздрав: за год Украина потратила около 13 млрд грн на закупку лекарств, медизделий и оборудования

Киев • УНН

 • 11755 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В 2020 году Министерство здравоохранения направило 12,8 млрд грн на закупку лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования. На что пошли средства - рассказала заместительница министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Минздрав: за год Украина потратила около 13 млрд грн на закупку лекарств, медизделий и оборудования

"В целом Министерство здравоохранения на закупку лекарственных средств и медицинских изделий и медицинского оборудования в течение 2020 года направило 12,8 млрд грн. Речь идет о централизованных мероприятиях, инициированных в соответствии с нынешнего бюджета, а также о средствах, привлеченных дополнительно с "ковидного" фонда. В течение 2020 года Министерство здравоохранения обеспечило поставок лекарственных средств и медицинских изделий на общую сумму более 6,5 млрд грн", - сказала Шаталова.

По ее словам, 6,5 млрд - это действительно рекордная сумма, по сравнению с предыдущими годами: в 2016 году было поставлено всего на 2,2 млрд грн, в 2017 году - на 3,1 млрд грн, в 2018 году на 5 млрд и в 2019 году на 5,4 млрд.

"5,9 млн экспресс-тестов для выявления коронавируса SARS-CoV-2 было закуплено на 989 млн грн. Медикаментов для лечения болезни COVID-19 (только за централизованными закупками для поставок) было закуплено на 146 млн грн. Средств индивидуальной защиты для медиков, которые работают с "ковидными" больными было закуплено на сумму более 730 млн грн. Речь идет о респираторах, масках, перчатках, защитных щитках, халатах и костюмах. Накануне было совершено одну из первых закупок вакцины против коронавирусной болезни. Сумма закупки - 964 млн грн. Аппаратов искусственной вентиляции легких закуплено для больниц в количестве 200 единиц на сумму 84 млн грн", - добавила чиновница.

Она отметила, что также Минздрав инициировал закупку 161 компьютерного томографа на сумму 2,3 млрд грн. Первые 48 аппаратов доставили в медучреждения.

По ее словам, еще 1,8 млрд потратили на лечение редких и тяжелых болезней.

Напомним, в течение двух-трех месяцев 19 регионов Украины получают новые "скорые". Всего будет закуплено 416 автомобилей.

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