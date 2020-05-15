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МОЗ: за добу в Україні 483 нові випадки COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. В Україні на 9 годину 15 травня зафіксовано 17 330 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з яких за добу - 483. Це підтвердили у Міністерстві охорони здоров'я, передає УНН.

МОЗ: за добу в Україні 483 нові випадки COVID-19

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 травня в Україні 17330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнта одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки", - йдеться у повідомленні.

Як додали у ЦГЗ, хворобу підтверджено у 1 220 дітей та 3 420 медиків.

Усього в Україні досліджено 211 614 зразків методом ПЛР.

На амбулаторному лікуванні 11 842 пацієнти, з них 1004 дитини та 2797 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5488 осіб, з них 216 дітей та 623 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 225 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 476 людей, з них 24 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 4473 пацієнти вже одужали, зокрема 1163 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 674 випадки;
  • Волинська область — 582 випадки;
  • Дніпропетровська область — 791 випадок;
  • Донецька область — 121 випадок;
  • Житомирська область — 538 випадків;
  • Закарпатська область — 816 випадків;
  • Запорізька область — 356 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1188 випадків;
  • Кіровоградська область — 437 випадків;
  • Київ — 2068 випадків;
  • Київська область — 1094 випадки;
  • Львівська область — 942 випадки;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 228 випадків;
  • Одеська область — 712 випадків;
  • Полтавська область — 257 випадків;
  • Рівненська область — 1074 випадки;
  • Сумська область — 158 випадків;
  • Тернопільська область — 1060 випадків;
  • Харківська область — 757 випадків;
  • Херсонська область — 167 випадків;
  • Хмельницька область — 222 випадки;
  • Чернівецька область — 2600 випадків;
  • Черкаська область — 350 випадків;
  • Чернігівська область — 96 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 травня 2020 року до Центру надійшло 1252 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 43842 повідомлення про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, коронавірусом у світі інфікувалися майже 4,5 млн осіб, померло - понад 300 тисяч.

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