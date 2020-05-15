МОЗ: за добу в Україні 483 нові випадки COVID-19

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 травня в Україні 17330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнта одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки", - йдеться у повідомленні.

Як додали у ЦГЗ, хворобу підтверджено у 1 220 дітей та 3 420 медиків.

Усього в Україні досліджено 211 614 зразків методом ПЛР.

На амбулаторному лікуванні 11 842 пацієнти, з них 1004 дитини та 2797 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5488 осіб, з них 216 дітей та 623 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 225 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 476 людей, з них 24 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 4473 пацієнти вже одужали, зокрема 1163 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 674 випадки;



Волинська область — 582 випадки;



Дніпропетровська область — 791 випадок;



Донецька область — 121 випадок;



Житомирська область — 538 випадків;



Закарпатська область — 816 випадків;



Запорізька область — 356 випадків;



Івано-Франківська область — 1188 випадків;



Кіровоградська область — 437 випадків;



Київ — 2068 випадків;



Київська область — 1094 випадки;



Львівська область — 942 випадки;



Луганська область — 42 випадки;



Миколаївська область — 228 випадків;



Одеська область — 712 випадків;



Полтавська область — 257 випадків;



Рівненська область — 1074 випадки;



Сумська область — 158 випадків;



Тернопільська область — 1060 випадків;



Харківська область — 757 випадків;



Херсонська область — 167 випадків;



Хмельницька область — 222 випадки;



Чернівецька область — 2600 випадків;



Черкаська область — 350 випадків;



Чернігівська область — 96 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 травня 2020 року до Центру надійшло 1252 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 43842 повідомлення про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, коронавірусом у світі інфікувалися майже 4,5 млн осіб, померло - понад 300 тисяч.