МОЗ: за добу в Україні 483 нові випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. В Україні на 9 годину 15 травня зафіксовано 17 330 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з яких за добу - 483. Це підтвердили у Міністерстві охорони здоров'я, передає УНН.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 травня в Україні 17330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнта одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки", - йдеться у повідомленні.
Як додали у ЦГЗ, хворобу підтверджено у 1 220 дітей та 3 420 медиків.
Усього в Україні досліджено 211 614 зразків методом ПЛР.
На амбулаторному лікуванні 11 842 пацієнти, з них 1004 дитини та 2797 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5488 осіб, з них 216 дітей та 623 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 225 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 476 людей, з них 24 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 4473 пацієнти вже одужали, зокрема 1163 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 674 випадки;
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- Волинська область — 582 випадки;
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- Дніпропетровська область — 791 випадок;
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- Донецька область — 121 випадок;
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- Житомирська область — 538 випадків;
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- Закарпатська область — 816 випадків;
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- Запорізька область — 356 випадків;
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- Івано-Франківська область — 1188 випадків;
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- Кіровоградська область — 437 випадків;
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- Київ — 2068 випадків;
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- Київська область — 1094 випадки;
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- Львівська область — 942 випадки;
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- Луганська область — 42 випадки;
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- Миколаївська область — 228 випадків;
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- Одеська область — 712 випадків;
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- Полтавська область — 257 випадків;
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- Рівненська область — 1074 випадки;
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- Сумська область — 158 випадків;
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- Тернопільська область — 1060 випадків;
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- Харківська область — 757 випадків;
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- Херсонська область — 167 випадків;
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- Хмельницька область — 222 випадки;
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- Чернівецька область — 2600 випадків;
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- Черкаська область — 350 випадків;
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- Чернігівська область — 96 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 травня 2020 року до Центру надійшло 1252 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 43842 повідомлення про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, коронавірусом у світі інфікувалися майже 4,5 млн осіб, померло - понад 300 тисяч.