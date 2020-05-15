Минздрав: за сутки в Украине 483 новых случая COVID-19

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 12869 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 75701 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 108750 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 180678 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 184308 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 391478 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226509 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501334 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349505 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230548 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
2м/с
66%
Популярные новости

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 47682 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 16416 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 16024 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 16733 просмотра

Иран пытался убить главного раввина Азербайджана - СМИ

5 апреля, 16:27 • 14762 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 143489 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 131452 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219762 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 391478 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501334 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 12869 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38752 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38417 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45955 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75984 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Минздрав: за сутки в Украине 483 новых случая COVID-19

Киев • УНН

 • 13068 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Украине на 9:00 15 мая зафиксировано 17 330 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых за сутки - 483. Это подтвердили в Министерстве здравоохранения, передает УНН.

Минздрав: за сутки в Украине 483 новых случая COVID-19

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4 473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая", - говорится в сообщении.

Как добавили в ЦОЗ, болезнь подтверждена у 1 220 детей и 3 420 медиков.

Всего в Украине исследовано 211 614 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 11 842 пациентов, из них 1 004 ребенка и 2 797 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 488 человек, из них 216 детей и 623 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 225 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 476 человек, из них 24 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 4 473 пациенты уже выздоровели, в частности 1 163 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 674 случая;
  • Волынская область - 582 случая;
  • Днепропетровская область - 791 случай;
  • Донецкая область - 121 случай;
  • Житомирская область - 538 случаев;
  • Закарпатская область - 816 случаев;
  • Запорожская область - 356 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1188 случаев;
  • Кировоградская область - 437 случаев;
  • Киев - 2068 случаев;
  • Киевская область - 1094 случая;
  • Львовская область - 942 случая;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 228 случаев;
  • Одесская область - 712 случаев;
  • Полтавская область - 257 случаев;
  • Ровенская область - 1074 случая;
  • Сумская область - 158 случаев;
  • Тернопольская область - 1060 случаев;
  • Харьковская область - 757 случаев;
  • Херсонская область - 167 случаев;
  • Хмельницкая область - 222 случая;
  • Черновицкая область - 2600 случаев;
  • Черкасская область - 350 случаев;
  • Черниговская область - 96 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая 2020 года в Центр поступило 1 252 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 43 842 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, коронавирусом в мире заразились почти 4,5 млн человек, умерло - более 300 тысяч.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,528.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,805.11