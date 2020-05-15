Минздрав: за сутки в Украине 483 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Украине на 9:00 15 мая зафиксировано 17 330 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых за сутки - 483. Это подтвердили в Министерстве здравоохранения, передает УНН.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4 473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая", - говорится в сообщении.
Как добавили в ЦОЗ, болезнь подтверждена у 1 220 детей и 3 420 медиков.
Всего в Украине исследовано 211 614 образцов методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 11 842 пациентов, из них 1 004 ребенка и 2 797 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 488 человек, из них 216 детей и 623 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 225 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 476 человек, из них 24 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 4 473 пациенты уже выздоровели, в частности 1 163 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 674 случая;
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- Волынская область - 582 случая;
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- Днепропетровская область - 791 случай;
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- Донецкая область - 121 случай;
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- Житомирская область - 538 случаев;
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- Закарпатская область - 816 случаев;
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- Запорожская область - 356 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 1188 случаев;
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- Кировоградская область - 437 случаев;
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- Киев - 2068 случаев;
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- Киевская область - 1094 случая;
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- Львовская область - 942 случая;
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- Луганская область - 42 случая;
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- Николаевская область - 228 случаев;
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- Одесская область - 712 случаев;
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- Полтавская область - 257 случаев;
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- Ровенская область - 1074 случая;
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- Сумская область - 158 случаев;
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- Тернопольская область - 1060 случаев;
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- Харьковская область - 757 случаев;
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- Херсонская область - 167 случаев;
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- Хмельницкая область - 222 случая;
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- Черновицкая область - 2600 случаев;
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- Черкасская область - 350 случаев;
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- Черниговская область - 96 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая 2020 года в Центр поступило 1 252 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 43 842 сообщение о подозрении на COVID-19.
Напомним, коронавирусом в мире заразились почти 4,5 млн человек, умерло - более 300 тысяч.