МОЗ: за добу коронавірус виявили у 20 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. За минулу добу, з 206 нових зареєстрованих випадків коронавірусноі хвороби, 20 випадків було виявлено серед дітей. Про це на брифінгу у середу повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“В Україні за минулу добу зареєстровано нових 206 випадків коронавірусної хвороби, з них 20 випадків серед дітей. На жаль, серед зареєстрованих випадків є і випадки серед медичних працівників”, — сказав Ляшко.
Всього, з його слів, минулої доби було розглянуто 820 підозр на коронавірусну хворобу.
“За результатами лабораторних досліджень та медичного огляду до закладів охорони здоров’я за минулу добу з коронавірусною хворобою госпіталізовано 66 осіб, з них троє дітей. У критичному стані з цих 66 осіб було госпіталізовано троє”, — додав заступник міністра.
Нагадаємо, на 9 годину 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 - летальні. При цьому 35 людей одужали.