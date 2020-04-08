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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 66069 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 78068 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 91380 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 89152 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104683 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88462 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103031 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105961 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131003 просмотра

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Минздрав: за сутки коронавирус обнаружили у 20 детей

Минздрав: за сутки коронавирус обнаружили у 20 детей

Киев  •  УНН

 • 37500 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. За минувшие сутки, из 206 новых зарегистрированных случаев коронавирусной болезни, 20 случаев было выявлено среди детей. Об этом на брифинге в среду сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"В Украине за минувшие сутки зарегистрировано новых 206 случаев коронавирусной болезни, из них 20 случаев среди детей. К сожалению, среди зарегистрированных случаев есть и случаи среди медицинских работников", - сказал Ляшко.

Всего, по его словам, за минувшие сутки было рассмотрено 820 подозрений на коронавирусную болезнь.

"По результатам лабораторных исследований и медицинского осмотра в учреждения здравоохранения за прошедшие сутки с коронавирусной болезнью госпитализированы 66 человек, из них трое детей. В критическом состоянии из этих 66 человек были госпитализированы трое", - добавил замминистра.

Напомним, на 9 часов 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные. При этом 35 человек выздоровели.

Украинские Национальные Новости

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