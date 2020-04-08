Минздрав: за сутки коронавирус обнаружили у 20 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. За минувшие сутки, из 206 новых зарегистрированных случаев коронавирусной болезни, 20 случаев было выявлено среди детей. Об этом на брифинге в среду сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"В Украине за минувшие сутки зарегистрировано новых 206 случаев коронавирусной болезни, из них 20 случаев среди детей. К сожалению, среди зарегистрированных случаев есть и случаи среди медицинских работников", - сказал Ляшко.
Всего, по его словам, за минувшие сутки было рассмотрено 820 подозрений на коронавирусную болезнь.
"По результатам лабораторных исследований и медицинского осмотра в учреждения здравоохранения за прошедшие сутки с коронавирусной болезнью госпитализированы 66 человек, из них трое детей. В критическом состоянии из этих 66 человек были госпитализированы трое", - добавил замминистра.
Напомним, на 9 часов 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные. При этом 35 человек выздоровели.