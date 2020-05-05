МОЗ з 11 травня розпочне експертизу всієї медичної мережі - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Міністерство охорони здоров’я із 11 травня розпочне експертизу медичної інфраструктури, щоб визначити спроможність та ефективність госпітальної мережі. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"З 11 травня почнеться детальна експертиза всієї медичної інфраструктури, щоб визначити спроможність та ефективність госпітальної мережі. З 11 травня МОЗ розпочинає розробку та затвердження державних стандартів надання медичної допомоги із залученням науковців та провідних фахівців галузі, що наразі взагалі не існує", - розповів Степанов.
За його словами, в Україні надається медична допомога при відсутності стандартів надання медичної допомоги.
"Після цього на основі отриманих даних МОЗ розробить справедливі тарифи, за якими буде здійснюватися фінансування галузі у 2021 році. Нові тарифи будуть ґрунтуватися на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах медичних послуг. Тобто тарифи, які по справжньому покриватимуть лікування українців", - сказав Степанов.
Нагадаємо, Зеленський закликав невідкладно запропонувати шляхи вирішення недоліків медичної реформи.
Як повідомлялося, у разі продовження медичної реформи може бути звільнено 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні по Україні.