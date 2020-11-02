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МОЗ: в Україні за минулий тиждень виявили понад 53 тис. нових випадків COVID-19

МОЗ: в Україні за минулий тиждень виявили понад 53 тис. нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. За минулий тиждень всього було виявлено 53 тис. 270 випадків захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, що на близько 8 тис. більше, ніж позаминулого тижня. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За минулий тиждень всього було виявлено 53 тис. 270 випадків захворюваності на коронавірусну хворобу. Якщо порівнювати з позаминулим тижнем - то тоді було 45 тис. 286 випадків. Тобто ви бачите, що майже на 8 тис. випадків більше за тиждень, якщо порівнювати тиждень до тижня. За минулий тиждень було зроблено методом ПЛР 283 тис. 494 тестування. Знову ж таки, якщо зрівняти з позаминулим тижнем, то це було 238 тис. 404 тестування. Тобто майже на 50 тис. ми зробили більше тестувань. Ми рухаємось до тієї кількості тестувань методом ПЛР, які ми на початку говорили, що ми на середину листопада повинні вийти на 50 тис. тестувань", - сказав Степанов.

Він зазначив, що також на тижні вже запрацював механізм передачі тестів до приватних лабораторій у тих районах, де є черги.

"За минулий тиждень було госпіталізовано 7248 людей. Це якщо порівнювати, знову ж таки, з позаминулим тижнем, то було 5645. І пневмонії. Ми свої ПЛР-дослідження робимо всім людям, які мають пневмонію. Незалежно від того, яка там симптоматика була захворюваності… За минулий тиждень у нас було протестовано 37 тис. 265 пневмоній, що на 9 тис. більше, ніж було на позаминулому тижні. Це теж така цифра, яка постійно викликає дуже велику стурбованість у нас. І це ще одне свідчення того, що COVID-19 дуже сильно поширюється на території нашої країни", - додав глава МОЗ.

Нагадаємо, в Україні вже 402 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 754.

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