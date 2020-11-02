Минздрав: в Украине за прошедшую неделю выявили более 53 тыс. новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. За прошедшую неделю всего было выявлено 53 тыс. 270 случаев заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19, что на около 8 тыс. больше, чем на позапрошлой неделе. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшую неделю всего было выявлено 53 тыс. 270 случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. Если сравнивать с позапрошлой неделей - тогда было 45 тыс. 286 случаев. То есть вы видите, что почти на 8 тыс. случаев больше за неделю, если сравнивать неделю к неделе. За прошедшую неделю было сделано методом ПЦР 283 тыс. 494 тестирования. Опять же, если сравнить с позапрошлой неделей, то это было 238 тыс. 404 тестирования. То есть почти на 50 тыс. мы сделали больше тестирований. Мы движемся к тому количеству тестов методом ПЦР, которые мы в начале говорили, что мы на середину ноября должны выйти на 50 тыс. тестирований", - сказал Степанов.
Он отметил, что также на неделе уже заработал механизм передачи тестов в частные лаборатории в тех районах, где есть очереди.
"За прошедшую неделю были госпитализированы 7248 человек. Это если сравнивать, опять же, с позапрошлой неделей, то было 5645. И пневмонии. Мы свои ПЦР-исследования делаем всем людям, которые имеют пневмонию. Независимо от того, какая там симптоматика была заболеваемости... За прошедшую неделю у нас было протестировано 37 тыс. 265 пневмоний, что на 9 тыс. больше, чем на позапрошлой неделе. Это тоже такая цифра, которая постоянно вызывает очень большую обеспокоенность у нас. И это еще одно свидетельство того, что COVID-19 очень сильно распространяется на территории нашей страны", - добавил глава Минздрава.
Напомним, в Украине уже 402 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 6754.