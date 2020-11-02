Минздрав: в Украине за прошедшую неделю выявили более 53 тыс. новых случаев COVID-19

"За прошедшую неделю всего было выявлено 53 тыс. 270 случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. Если сравнивать с позапрошлой неделей - тогда было 45 тыс. 286 случаев. То есть вы видите, что почти на 8 тыс. случаев больше за неделю, если сравнивать неделю к неделе. За прошедшую неделю было сделано методом ПЦР 283 тыс. 494 тестирования. Опять же, если сравнить с позапрошлой неделей, то это было 238 тыс. 404 тестирования. То есть почти на 50 тыс. мы сделали больше тестирований. Мы движемся к тому количеству тестов методом ПЦР, которые мы в начале говорили, что мы на середину ноября должны выйти на 50 тыс. тестирований", - сказал Степанов.

Он отметил, что также на неделе уже заработал механизм передачи тестов в частные лаборатории в тех районах, где есть очереди.

"За прошедшую неделю были госпитализированы 7248 человек. Это если сравнивать, опять же, с позапрошлой неделей, то было 5645. И пневмонии. Мы свои ПЦР-исследования делаем всем людям, которые имеют пневмонию. Независимо от того, какая там симптоматика была заболеваемости... За прошедшую неделю у нас было протестировано 37 тыс. 265 пневмоний, что на 9 тыс. больше, чем на позапрошлой неделе. Это тоже такая цифра, которая постоянно вызывает очень большую обеспокоенность у нас. И это еще одно свидетельство того, что COVID-19 очень сильно распространяется на территории нашей страны", - добавил глава Минздрава.

Напомним, в Украине уже 402 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 6754.