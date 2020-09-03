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МОЗ: у регіонах до 80% лікарняних ліжок для хворих на COVID-19 доручено підвести кисень

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Головам обласних державних адміністрацій було поставлено завдання збільшити до 80% забезпечення в Україні киснем ліжок, відведених для хворих на COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

МОЗ: у регіонах до 80% лікарняних ліжок для хворих на COVID-19 доручено підвести кисень

“Важливе питання, яке стоїть перед нами наразі, і на якому ми зосередили свою увагу — це забезпечення киснем всіх наших ліжок, які відведені під COVID-19. На сьогодні цей показник складає із загальної кількості близько 33-34%... було поставлено завдання головам обласних державних адміністрацій, щоб ми довели цей показник до 80%”, — розповів Степанов.

За його словами, для того, щоб пришвидшити цей процес, було підготовлено та відправлено на погодження з іншими центральними органами виконавчої влади проект урядової постанови, який дозволить спростити механізм закупівлі робіт з централізованого підведення кисню до ліжок.

Нагадаємо, в Україні понад 40% ліжок для хворих та з підозрою на COVID-19 вже зайняті.

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