МОЗ: у регіонах до 80% лікарняних ліжок для хворих на COVID-19 доручено підвести кисень
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Головам обласних державних адміністрацій було поставлено завдання збільшити до 80% забезпечення в Україні киснем ліжок, відведених для хворих на COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Важливе питання, яке стоїть перед нами наразі, і на якому ми зосередили свою увагу — це забезпечення киснем всіх наших ліжок, які відведені під COVID-19. На сьогодні цей показник складає із загальної кількості близько 33-34%... було поставлено завдання головам обласних державних адміністрацій, щоб ми довели цей показник до 80%”, — розповів Степанов.
За його словами, для того, щоб пришвидшити цей процес, було підготовлено та відправлено на погодження з іншими центральними органами виконавчої влади проект урядової постанови, який дозволить спростити механізм закупівлі робіт з централізованого підведення кисню до ліжок.
Нагадаємо, в Україні понад 40% ліжок для хворих та з підозрою на COVID-19 вже зайняті.