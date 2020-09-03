Минздрав: в регионах до 80% больничных коек для больных COVID-19 поручено подвести кислород

"Важный вопрос, который стоит перед нами сейчас, и на котором мы сосредоточили свое внимание - это обеспечение кислородом всех наших коек, которые отведены под COVID-19. На сегодня этот показатель составляет из общего количества около 33-34%... была поставлена задача председателям областных государственных администраций, чтобы мы довели этот показатель до 80%", - рассказал Степанов.

По его словам, для того, чтобы ускорить этот процесс, было подготовлено и отправлено на согласование с другими центральными органами исполнительной власти проект правительственного постановления, который позволит упростить механизм закупки работ по централизованному подводу кислорода к кроватям.

Напомним, в Украине более 40% коек для больных и с подозрением на COVID-19 уже заняты.



