Напади на медиків: у МОЗ анонсували зміни до законодавства із посилення покарання
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я розробило зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за напад на медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Я вважаю, що покарання за напад на медичних працівників... повинен дуже сурово каратися і відповідні зміни до законодавства вже розроблені і є у Верховній Раді. Дуже розраховуємо на прийняття цього законопроекту. Окрім того, МОЗ розробило зміни до відповідних законів і зараз вони проходять погодження з членами уряду, в яких буде передбачено, за потреби і за викликом медичних працівників - супровід Національної поліції для здійснення виклику і здійснення своєї роботи", - підсумував він.
Як раніше повідомлялося в УНН, у столиці зловмисник викликав лікарів для надання йому допомоги, з його слів, невідомий нібито розпилив йому в обличчя газ. Коли приїхали медики і почали надавати допомогу потерпілому у кареті "швидкої", чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив з ними конфлікт. Внаслідок цього двоє медиків отримали тілесні ушкодження.
Додамо, що напади на медиків відбувають доволі часто. Так, восени через відмову в укладанні декларації на Житомирщині побили лікаря та медсестру.
До цього, у Києві троє чоловіків підійшли до лікаря та погрожуючи ножем - відібрали у нього медичне обладнання вартістю 290 тисяч гривень.