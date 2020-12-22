Напади на медиків: у МОЗ анонсували зміни до законодавства із посилення покарання

"Я вважаю, що покарання за напад на медичних працівників... повинен дуже сурово каратися і відповідні зміни до законодавства вже розроблені і є у Верховній Раді. Дуже розраховуємо на прийняття цього законопроекту. Окрім того, МОЗ розробило зміни до відповідних законів і зараз вони проходять погодження з членами уряду, в яких буде передбачено, за потреби і за викликом медичних працівників - супровід Національної поліції для здійснення виклику і здійснення своєї роботи", - підсумував він.

Як раніше повідомлялося в УНН, у столиці зловмисник викликав лікарів для надання йому допомоги, з його слів, невідомий нібито розпилив йому в обличчя газ. Коли приїхали медики і почали надавати допомогу потерпілому у кареті "швидкої", чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив з ними конфлікт. Внаслідок цього двоє медиків отримали тілесні ушкодження.

Додамо, що напади на медиків відбувають доволі часто. Так, восени через відмову в укладанні декларації на Житомирщині побили лікаря та медсестру.

До цього, у Києві троє чоловіків підійшли до лікаря та погрожуючи ножем - відібрали у нього медичне обладнання вартістю 290 тисяч гривень.