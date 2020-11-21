Відмовили в укладанні декларації: на Житомирщині чоловік побив лікаря та медсестру
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. На Житомирщині чоловік побив медсестру та сімейного лікаря через відмову у підписанні з ним декларації, внаслідок чого лікаря госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратуру Житомирської обласної прокуратури.
“...розпочато кримінальне провадження за фактом скоєння пацієнтом хуліганства стосовно сімейного лікаря медичного центру Житомира (ч.1 ст. 296 КК України)”, - сказано у повідомленні.
Зазначається, що інцидент стався 19 листопада у центрі первинної медичної допомоги.
“Місцевий житель, 1970 року народження, перебуваючи у кабінеті сімейного лікаря та отримавши відмову у підписанні з ним декларації, вчинив словесний конфлікт і хуліганські дії стосовно лікарки та медичної сестри, спричинивши їм тілесні ушкодження. Після цього інциденту лікарці знадобилася медична допомога, у зв’язку з чим її госпіталізували до одного з медичних закладів міста”, — йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування, яке проводить Житомирський відділ поліції, триває.
Нагадаємо, у Києві троє чоловіків підійшли до лікаря та погрожуючи ножем відібрали у нього медичне обладнання вартістю 290 тисяч гривень.