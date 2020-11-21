Відмовили в укладанні декларації: на Житомирщині чоловік побив лікаря та медсестру

“...розпочато кримінальне провадження за фактом скоєння пацієнтом хуліганства стосовно сімейного лікаря медичного центру Житомира (ч.1 ст. 296 КК України)”, - сказано у повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався 19 листопада у центрі первинної медичної допомоги.

“Місцевий житель, 1970 року народження, перебуваючи у кабінеті сімейного лікаря та отримавши відмову у підписанні з ним декларації, вчинив словесний конфлікт і хуліганські дії стосовно лікарки та медичної сестри, спричинивши їм тілесні ушкодження. Після цього інциденту лікарці знадобилася медична допомога, у зв’язку з чим її госпіталізували до одного з медичних закладів міста”, — йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування, яке проводить Житомирський відділ поліції, триває.

Нагадаємо, у Києві троє чоловіків підійшли до лікаря та погрожуючи ножем відібрали у нього медичне обладнання вартістю 290 тисяч гривень.