Отказали в заключении декларации: в Житомирской области мужчина избил врача и медсестру

"... начато уголовное производство по факту совершения пациентом хулиганства в отношении семейного врача медицинского центра Житомира (ч.1 ст. 296 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 19 ноября в центре первичной медицинской помощи.

"Местный житель, 1970 года рождения, находясь в кабинете семейного врача и получив отказ в подписании с ним декларации, вступил в словесный конфликт и совершил хулиганские действия в отношении врача и медицинской сестры, нанеся им телесные повреждения. После этого инцидента врачу понадобилась медицинская помощь, в связи с чем ее госпитализировали в одно из медицинских учреждений города", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование, которое проводит Житомирский отдел полиции, продолжается.

Напомним, в Киеве трое мужчин подошли к врачу и угрожая ножом отобрали у него медицинское оборудование стоимостью 290 тыс. гривен.