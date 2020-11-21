Отказали в заключении декларации: в Житомирской области мужчина избил врача и медсестру
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Житомирской области мужчина избил медсестру и семейного врача из-за отказа в подписании с ним декларации, в результате чего врача госпитализировали в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Житомирской областной прокуратуры.
"... начато уголовное производство по факту совершения пациентом хулиганства в отношении семейного врача медицинского центра Житомира (ч.1 ст. 296 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел 19 ноября в центре первичной медицинской помощи.
"Местный житель, 1970 года рождения, находясь в кабинете семейного врача и получив отказ в подписании с ним декларации, вступил в словесный конфликт и совершил хулиганские действия в отношении врача и медицинской сестры, нанеся им телесные повреждения. После этого инцидента врачу понадобилась медицинская помощь, в связи с чем ее госпитализировали в одно из медицинских учреждений города", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование, которое проводит Житомирский отдел полиции, продолжается.
Напомним, в Киеве трое мужчин подошли к врачу и угрожая ножом отобрали у него медицинское оборудование стоимостью 290 тыс. гривен.